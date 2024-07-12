Şov dünyasına veda ediyor! ‘Benden bu kadar’ diyerek duyurdu

ABD’de önde ünlü sunucu ve komedyenlerden olan ve 20 yıldır ekranlardan ayrılmayan Ellen DeGeneres, Santa Rosa'daki Luther Burbank Sanat Merkezi'nde bir gösteri gerçekleştirdi.

"Ellen's Last Stand… Up" isimli turnesinde seyircileriyle buluşan DeGeneres gösteri bittikten sonra seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Hayranlarından biri turne bittikten sonra film çekmeye dönüp dönmeyeceğini veya Broadway'de tiyatro yapmayı isteyip istemediğini sorduğunda ise, DeGeneres'e şöhretle işinin biteceğini açıkladı.

BENİ SON KEZ GÖRÜYORSUNUZ

Gelen sorular üzerine ünlü sunucu ve komedyen "Hmm, hayır. Beni son kez görüyorsunuz. Dijital platformda yayınlanacak özel yapımımdan sonra benden bu kadar" diyerek emekli olacağını duyurdu.

Başka biri DeGeneres'in Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) ve Kayıp Balık Dori'deki (Finding Dory) karakteri unutkan balık Dori'yi yeniden seslendireceğini umduğunu söylese de De Generes, "Hayır, bay bay diyorum, hatırlatırım" dedi.



