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Sow: Fenerbahçe tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegalli yıldız Moussa Sow, "Fenerbahçe'ye transferimde Dia ve Niang'ın rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.

34 yaşındaki golcü oyuncu Moussa Sow, Paris Saint-Germain Academy Turkey'in sosyal medya hesabında canlı yayına katılarak merak edilen soruları yanıtladı.

Korona virüs salgını döneminde çalışmalarına bireysel olarak Fransa’da devam eden Sow, Paris Saint-Germain Academy Turkey Menajeri Hüseyin Beyazıt’la bir video röportaj gerçekleştirdi.

"FENERBAHÇE TERCİHİMDEN DOLAYI GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Moussa Sow, 2012-2015 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatarak, "O dönemde Senegal Milli Takımı ile kamptaydım. İngiltere’den çok teklifler aldım. Dia ve Mamadou Niang hem Fenerbahçe hem Türkiye’den hem de taraftarlardan çok iyi bahsetmişti. Onların görüşlerinin rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.

"BİR PROJE TAKIMINI SEÇEBİLİRİM"

Şu an boşta olan ve gelecek sezonla ilgili planlarından bahseden 34 yaşındaki Moussa Sow, "Korona virüs salgınından dolayı biraz sorun var ama bazı takımlarla bağlantı halindeyim. Farklı ülkelerden teklif var. Gideceğim yerin bir proje takımı olması beni çok mutlu eder. Neler olacağını göreceğiz. En iyi gözüken tercihi yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, "Fenerbahçe formasıyla en beğendiğim ve en unutamadığım gol, Galatasaray’a röveşata ile attığım goldür. Kulübe o sene gelmiştim ve evimizdeydik. O gol beni çok mutlu etmişti" diye konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI ÇOK İYİ BİR JENERASYON YAKALADI"

Türkiye Milli Takımı’nın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını dile getiren Senegalli golcü, "Takımın enerjisi saha içerisinde hissediliyor. Kendilerini belli ediyorlar ve biz buradayız diyorlar. Gelecek dönemde çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu zorlu salgın süreci sonrası sık sık yaptığım gibi yine Türkiye’ye geleceğim" şeklinde konuştu.

"EMİNİM Kİ UZUN VADEDE BÜYÜK YILDIZLAR ÇIKARAĞIZ"

Moussa Sow’un Paris Saint-Germain Academy Turkey’e dair sözlerinden satır başları ise şu şekilde oldu:

"Paris Saint-Germain gibi büyük bir markanın Türkiye’ye gelmesi çok önemli. Çünkü Türkiye bir futbol ülkesi. Paris Saint-Germain son dönemde A takım düzeyinde de, altyapı seviyesinde de büyük yatırımlar yaptı. Biz de akademimizde sadece sporcu değil, Türk sporuna fayda getirecek hocalar da yetiştiriyoruz. Akademi olarak fark oluşturduğumuzu net olarak söyleyebilirim. Şu an PSG Academy Turkey’de çok kaliteli futbolcularımız var. Eminim ki uzun vadede büyük yıldızlar çıkaracağız."

(İHA)


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moussa sow Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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