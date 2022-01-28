Söylemezsem Olmaz ekibi Ece Erken'in yanına koştu! Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izlemiş

Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Söylemezsem Olmaz ekibi canlı yayında Ece Erken'in durumuna dair açıklama yaptı. Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.

Bali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.

SON YAZIŞMALARINI ANLATTI

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. Arabaya bindi gidişini izledim. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar. Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. Şafak çok iyi diyor. Hatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş. Erken o anları "Tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum. En son mesajı bu.' Abar topar Ece'yi çıkarmışlar" dedi.

DEMET AKALIN KÜSLÜĞÜ UNUTTU

Seren Serengil ise açıklamasında "Ece o gün gitme demiş. Çocuklar gelemeyince ertelenmiş tatil planı. Şafak da Fikret abi ile görüşmeye gideceğim demiş. Ece ısrar etmiş gitme diye" yorumunda bulundu.

Bircan Bali, Demet Akalın ve eşinin Ece Erken'i ziyarete geldiğini söyledi. Alişan'ın da orada olduğu yayında söylendi.

