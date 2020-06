Soylu ve Pakdemirli’den sanayi bölgesine geçmiş olsun ziyareti

Bursa’da yaşanan ve bir çok ilçeyi etkileyen, Kestel’e bağlı Dudaklı Köyü’nde 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaşanan sel olayından etkilenen BOSAB’taki sanayi kuruluşunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz gün yaşanan sel olayından sonra bölgede incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSAB) yaşanan su baskınından etkilenen sanayi kuruluşunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın da hazır bulunduğu heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil’den bilgi aldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil, bölgede faaliyet gösteren 120 firmadan 50’sinin yaşanan sel baskınından etkilendiğini söyledi. Yalnızca bir firmalarının sular atında kaldığını ve sabaha kadar süren çalışmalarla su tahliye ve temizlik işlemlerinin yapıldığını belirten Semih İdil, “Gerek Büyükşehir Belediyemizin BUSKİ ve itfaiye ekipleri ve gerekse de BOSAB Müdürlüğümüzün yerinde ve hızlı müdahaleleri ile daha fazla mal ve olası bir can kaybını önlemiş olduk. Bizlerle birlikte sabaha kadar çalışan BUSKİ ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Bölgemizde zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu tespitlerin sonucunda gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Kuruldukları sekiz ay gibi kısa bir süre zarfı içerisinde bölgeleri için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Bölge Müdürü Semih İdil, “Bölgemizde yağmur suyu planlaması yapılmış ve son bir ay içerisinde kısmi çalışmalar başlatılmıştı. Başlatmış olduğumuz yatırım ve çalışmalar çok şükür ki bu olayı hafif atlatmamızı sağladı. Bu çalışmaları başlatmamış olsaydık belki de firmalarımızın tümü bu olaydan etkilenecekti. Projemiz tamamlandığında da bölgenin yağmur suyu sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak. Bölgemizde hizmet veren sanayicilerimizin destekleri ile bunu İnşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen Semih İdil, şunları söyledi: “Bu yaşanan olayın ardından can kaybının yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Mal kaybı bir şekilde telafi ediliyor ancak can kaybının telafisi yok. Yüce Allah’tan dileğimiz bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır. Bu vesile ile sel felaketinde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyorum.”