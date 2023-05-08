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Soyunma odasında kriz! Marsilya'da Cengiz Ünder ve Tudor arasında gerginlik

08.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren Marsilya'da Lens mağlubiyetinin ardından takımın içi karıştı. Cengiz Ünder ile Igor Tudor arasında yaşanan gerilim, Fransız medyasında manşetleri süsledi.

Soyunma odasında kriz! Marsilya'da Cengiz Ünder ve Tudor arasında gerginlik
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Lens'e 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Marsilya'da maç sonunda tatsız olaylar yaşandı. Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Cengiz Ünder başta olmak üzere soyunma odasında takımı çok sert bir şekilde uyardı.

TEKNİK EKİP OLAYA DAHİL OLDU

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Soyunma odasında takıma adeta ateş püsküren Igor Tudor, başta Cengiz olmak üzere kötü performans sergileyen oyuncularını hedef aldı. Çok sert bir konuşma yapan Igor Tudor'u sakinleştirmek için teknik ekibin araya girdiği Fransız basınında iddia edildi.

FARK 8 PUAN

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Alınan mağlubiyetin ardından ligde 3. sıraya gerileyen Marsilya, lider PSG'nin 8 puan gerisine düşmüş oldu. Ligin bitmesine son 4 hafta kala böylesine ağır bir mağlubiyet alan Marsilya'da oyuncuların hafta ortasında toplanıp tekrardan bütünleşeceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Igor Tudor iyet

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