Soyunma odasında kriz! Marsilya'da Cengiz Ünder ve Tudor arasında gerginlik

Lens'e 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Marsilya'da maç sonunda tatsız olaylar yaşandı. Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Cengiz Ünder başta olmak üzere soyunma odasında takımı çok sert bir şekilde uyardı.

TEKNİK EKİP OLAYA DAHİL OLDU

Soyunma odasında takıma adeta ateş püsküren Igor Tudor, başta Cengiz olmak üzere kötü performans sergileyen oyuncularını hedef aldı. Çok sert bir konuşma yapan Igor Tudor'u sakinleştirmek için teknik ekibin araya girdiği Fransız basınında iddia edildi.

FARK 8 PUAN

Alınan mağlubiyetin ardından ligde 3. sıraya gerileyen Marsilya, lider PSG'nin 8 puan gerisine düşmüş oldu. Ligin bitmesine son 4 hafta kala böylesine ağır bir mağlubiyet alan Marsilya'da oyuncuların hafta ortasında toplanıp tekrardan bütünleşeceği öğrenildi.



