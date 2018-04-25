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Söz, Çukur'u geride bırakıyor! Çukur'da düşüş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Sevilen dizi Çukur, hayranlarının ilgisini kaybetmeye mi başladı? Çukur'un reyting durumu ne?

Söz, Çukur'u geride bırakıyor! Çukur'da düşüş!

İlgiyle izlenen dizi Çukur, reytinglerde düşüşe geçti. Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli'nin boşrol oynadığı Çukur'da neler oluyor?

Posta yazarı Mesut Yar, Çukur dizisiyle ilgili fikirlerini yazdı. İşte o yazı:

"Açıkçası “Çukur” (Show TV) bu sezonun kafa işlerinden biri oldu ama son üç haftadır dizide bir reyting kaybı var. En büyük rakibi olan Star’ın “Söz” isimli dizisi toplam izleyici de “Çukur”u geride bırakıyor.

Ben kendi adıma ortaya çıkan işten endüstriyel olarak memnunum ama belli ki izleyici “arkadaş, lafı çok da dolandırmayın” görüşünde. İki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düşen “Çukur” için fikrim odur ki en az üç sezonluk malzemeye sahip.

Bu laf dolandırma işi acaba bu serveti sezonlara yayma kaygısından mı? Varsa öyle bir kaygı “Çukur”u üretenler bir an önce kafayı boşaltmalı!"

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Çukur söz mesut yar vartolu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çukurun ilk 6-7 bölümünü yazan senaristle şuan ki senarist in aynı olduguna inanmıyorum
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