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Sözleşmeleri yenilenmeyen Bakırköy Belediyesi çalışanları eylem yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediyesi’nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek eylem yaptı.Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçi ve memurlar, belediyenin yeni bir toplu sözleşme yapmayarak ve mevcut şartlardan daha aşağıda şartlarda çalıştırmak istemesini protesto etti.

Bakırköy Belediyesi’nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek eylem yaptı.
Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçi ve memurlar, belediyenin yeni bir toplu sözleşme yapmayarak ve mevcut şartlardan daha aşağıda şartlarda çalıştırmak istemesini protesto etti. Belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kişi ellerinde bulunan dövizlerle slogan attı. Grup daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Grup adına açıklamayı yapan Adem Erdem, “8 Haziran 2020’de Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile görüşme gerçekleştirmiştik. Çalışanlara Sayıştay zimmetlerini yansıtmadan çözüm üretilmesi konusunda önermemizi sunduk. Ne yazık ki Belediye Meclisine, örnek meclis kararlarını vermemize rağmen “yetkim dışında” diyerek yasadan doğan hakkını emekçiler lehine kullanmak yerine, aleyhte tasarrufta bulunmayı tercih etti. Kendini sosyal demokrat tanımlayan bir belediyede bu kazanımdan geri gidilmesinin, ne ilgili siyasetle ne CHP parti programında bahsedilen İLO Sözleşmelerinin uygulanması ile uzaktan yakından ilgisi yok. Bakırköy Belediyesi emekçilerinin sözleşmesi bekletilmemelidir. Belediye Başkanları oturdukları koltukları tek başlarına kazanmadıklarını, tek başlarına tavır alarak karar veremeyeceklerini bilmelidir. Taleplerimizin karşılanmaması halinde demokratik haklarımızı ısrarla arttırarak kullanacağımızı bildiriyoruz. Kendilerini diyalogla müzakereyle ortak akılla çözüme bekliyoruz” diye konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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