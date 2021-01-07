Sözleşmesi biten kadın eğitmenler İzmir Büyükşehir Belediyesinden daimi iş istiyor

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğünde "eğitim hizmeti alımı" ihalesi kapsamında çalışan ve sözleşmeye bağlı görevleri sona eren kadın eğitmenler, daimi iş talebinde bulundu.

Kemeraltı'ndaki eski belediye binası önünde toplanan eğitmenler, "Gelecek kaygısına son", "Sesimize ses ver", "Susmuyoruz, hakkımızı istiyoruz", "Daimi iş istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası eğitmenleri olarak daimi iş talebimize yanıt alana kadar mücadeleye devam ediyoruz. Öğreten ve üreten kadınlar olarak zaten ağır olan yaşam mücadelesi ve işsizlikle yüz yüzeyiz. Bu haksız yok sayılışı kabul etmiyoruz. 'Taşeron kaldırıldı' deniyor ama bizler bugün taşeron sisteminin mağdurlarıyız. Ekonomik krize eklenen pandemi krizinin faturasını biz emekçiler çekerken bir de işsizlik kaygısı omuzlarımıza bindi. Güvenceli yarınımız için güvenceli iş talebimiz karşılanana kadar direnişimiz tüm kararlılığımızla sürecek." denildi.