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Sözleşmesinde opsiyonu bulunuyordu! Fatih Terim'den Al-Shabab kariyerine dair beklenmedik karar

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim, buradaki kariyerini noktalama kararını aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sözleşmesinde opsiyonu bulunuyordu! Fatih Terim'den Al-Shabab kariyerine dair beklenmedik karar
Berker İşleyen

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da devam eden Fatih Terim sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

UZATMA OPSİYONU BULUNUYOR

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Aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan 71 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer almasına rağmen kulüpten herhangi bir açıklama gelmemesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

AL-SHABAB'A VEDA

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TRT Spor'un haberine göre Terim, kariyerine Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.

Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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Fatih Terim Suudi Arabistan son dakika suudi arabistan ligi
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