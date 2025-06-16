Sözleşmesinde opsiyonu bulunuyordu! Fatih Terim'den Al-Shabab kariyerine dair beklenmedik karar

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'da devam eden Fatih Terim sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

UZATMA OPSİYONU BULUNUYOR

Aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan 71 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer almasına rağmen kulüpten herhangi bir açıklama gelmemesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

AL-SHABAB'A VEDA

TRT Spor'un haberine göre Terim, kariyerine Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.

Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.