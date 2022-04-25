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Sözleşmeyle aldıkları otomobili hırsızlıkta kullanan şüpheliler tutuklandı

25.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeyle aldıkları otomobili hırsızlıkta kullanan şüpheliler tutuklandı

Konya'da sözleşmeyle aldıkları otomobilin plakasını, harf gurubunda oynama yaparak değiştirdikten sonra hırsızlıkta kullanan 2 zanlı tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Sahibiata Mahallesi'nde evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların kullandığı otomobili tespit etti.

Polis, kaydı bulunmayan plakanın harf gurubunda oynama yapıldığını anlayıp, aslını tespit ederek otomobilin sahibine ulaştı.

- Otomobili alıp hırsızlığa gitmişler

Otomobilin cumartesi günü sözleşmeyle İ.K. ve H.T'ye satıldığını, hafta sonu olduğu için de devir işlemlerinin yapılamadığını öğrenen polis, belirlediği şüphelileri Karaman Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları eşyaları satın alan iş yeri sahibi A.Y. hakkında ise "suç eşyasını satın alma" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

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