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Sparta Prag - AFC Bournemouth Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

5 Kasım 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile AFC Bournemouth karşı karşıya gelecek. Tarafların son form durumlarını ve eksik oyuncularını inceledik.

Sparta Prag - AFC Bournemouth Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Sparta Prag
Perşembe 20:45
05.11.2026
AFC Bournemouth
Stadyum: epet ARENA Yayın: tabii Spor

Sparta Prag ile AFC Bournemouth, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

AFC Bournemouth, son üç maçını kazanarak güçlü bir form yakaladı. Sparta Prag ise son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu

AFC Bournemouth

8. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
3
B
3
M
3
P
12
14
Attığı Gol
13
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

AFC Bournemouth 14 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

AFC Bournemouth Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
7 – 9

Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 3 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 1 gol yedi.

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Sparta Prag

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Bohemians 1905 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B
  • 28.10.2026 Sparta Prag 0-2 Banik Ostrava Çekya Kupası M
  • 25.10.2026 Sparta Prag 5-1 Slovacko Çekya 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Olympiakos 1-0 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Banik Ostrava 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B
AFC Bournemouth G G G M M

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 AFC Bournemouth 2-0 Leeds United İngiltere Premier Ligi G
  • 28.10.2026 AFC Bournemouth 3-0 Aston Villa İngiltere Lig Kupası G
  • 25.10.2026 Manchester United 0-3 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi G
  • 22.10.2026 AFC Bournemouth 3-0 Milan UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi G

AFC Bournemouth, son 3 maçında galibiyet elde ederek formunu yükseltti.

Maç öncesi değerlendirme

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 1 galibiyet elde etti. Bu performans, ekibin zorluklarla dolu bir dönemde olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Sparta Prag

Bilinen eksik yok

AFC Bournemouth

2 eksik
Julian Araujo Sakat Uyluk Sakatlığı
Bafode Diakite Cezalı Sarı Kart Cezalısı

AFC Bournemouth kadrosunda Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Bafode Diakite (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Evanilson AFC Bournemouth 4 Gol 4 Asist
Marcus Tavernier Marcus Tavernier AFC Bournemouth 5 Gol 0 Asist
Justin Kluivert Justin Kluivert AFC Bournemouth 1 Gol 2 Asist
Amine Adli Amine Adli AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist

Marcus Tavernier, 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Sıkça Sorulan Sorular
Sparta Prag - AFC Bournemouth maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Sparta Prag - AFC Bournemouth maçı saat kaçta?

Maç 20:45'te başlayacak.

Sparta Prag - AFC Bournemouth maçı hangi kanalda?

Maç tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Sparta Prag - AFC Bournemouth maçında hangi oyuncular eksik?

AFC Bournemouth kadrosunda Julian Araujo ve Bafode Diakite yer almıyor.

Sparta Prag ve AFC Bournemouth'un ligde kaç puanı var?

AFC Bournemouth, 12 puanla 8. sırada bulunuyor; Sparta Prag'ın şu anki puanı bilgisi yok.

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