Sparta Prag - AFC Bournemouth Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Perşembe 20:45 AFC Bournemouth

Sparta Prag ile AFC Bournemouth, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

AFC Bournemouth, son üç maçını kazanarak güçlü bir form yakaladı. Sparta Prag ise son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu AFC Bournemouth 8. İngiltere Premier Ligi O 9 G 3 B 3 M 3 P 12 14 Attığı Gol 13 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) AFC Bournemouth 14 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı AB AFC Bournemouth Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 7 – 9

Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 3 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 1 gol yedi.

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Sparta Prag tüm kulvarlar Bohemians 1905 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B

Sparta Prag 0-2 Banik Ostrava Çekya Kupası M

Sparta Prag 5-1 Slovacko Çekya 1. Ligi G

Olympiakos 1-0 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi M

Banik Ostrava 0-0 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B AFC Bournemouth G G G M M tüm kulvarlar AFC Bournemouth 2-0 Leeds United İngiltere Premier Ligi G

AFC Bournemouth 3-0 Aston Villa İngiltere Lig Kupası G

Manchester United 0-3 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi G

AFC Bournemouth 3-0 Milan UEFA Avrupa Ligi G

AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi G

AFC Bournemouth, son 3 maçında galibiyet elde ederek formunu yükseltti.

Maç öncesi değerlendirme

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 1 galibiyet elde etti. Bu performans, ekibin zorluklarla dolu bir dönemde olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Sparta Prag ✓ Bilinen eksik yok AFC Bournemouth 2 eksik Julian Araujo Bafode Diakite

AFC Bournemouth kadrosunda Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Bafode Diakite (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Evanilson AFC Bournemouth 4 Gol 4 Asist Marcus Tavernier AFC Bournemouth 5 Gol 0 Asist Justin Kluivert AFC Bournemouth 1 Gol 2 Asist Amine Adli AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist

Marcus Tavernier, 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.