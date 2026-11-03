Sparta Prag - AFC Bournemouth Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sparta Prag ile AFC Bournemouth, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla epet ARENA sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
AFC Bournemouth, son üç maçını kazanarak güçlü bir form yakaladı. Sparta Prag ise son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 3 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 1 gol yedi.
AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.
AFC Bournemouth, son 3 maçında galibiyet elde ederek formunu yükseltti.
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 1 galibiyet elde etti. Bu performans, ekibin zorluklarla dolu bir dönemde olduğunu gösteriyor.
AFC Bournemouth kadrosunda Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Bafode Diakite (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Marcus Tavernier, 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.
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