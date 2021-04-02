Spartak Moskova'dan Ozan Tufan'a rekor bonservis

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımızın Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 golle galibiyetin mimarı olan Ozan Tufan'a transfer teklifi yağıyor. 26 yaşındaki orta saha için Everton, Crystal Palace, Leicester City, Werder Bremen ve Real Sociedad resmi teklifte bulundu. Bu kulüplerin yanında sürpriz bir takım daha Ozan Tufan için rekor bonservis ücreti ödemeye hazır...

32 MİLYON EURO!

Bazı iddialara göre ise Liverpool ve Spartak Moskova, Fenerbahçeli futbolcu için kesenin ağzını açacak. Sarı-lacivertliler ise Ozan Tufan için Euro 2021'i bekliyor. Rus ekibi Spartak Moskova'nın 32 milyon euroluk taksitli bir paket ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

20 MİLYON EURO’DAN FAZLA

Fenerbahçe, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıldızının daha fazla parlayacağını düşündüğü Ozan Tufan için önceden belirlediği 20 milyon Euro'luk bonservis bedelini yükseltme kararı aldı. Geçen sezon 34 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Ozan Tufan, bu sene de 36 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Euro 2021'in ardından Ozan Tufan'ın transferinden kasaya en az 30 milyon Euro koymayı hedefliyor.



