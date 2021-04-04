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Spartak Moskova Ozan Tufan transferini yalanladı

04.04.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Spartak Moskova ile anılan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan ile ilgili Rus ekibinden açıklama geldi. Spartak Moskova Halkla İlişkiler Departmanı Direktörü Anton Fetisov, Ozan ile ilgilendikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Ocak ayı transfer döneminde adı sık sık Spartak Moskova ile anılan Ozan TuFan için Rus ekibinin 32 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Spartak Moskova Ozan Tufan transferini yalanladı

Fenerbahçe 'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili Rus kulübü Spartak Moskova'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Spartak Moskova Halkla İlişkiler Departmanı Direktörü Anton Fetisov, Rus basını Sport24'e verdiği röportajda Ozan Tufan ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

AVRUPA DEVLERİ OZAN'I İSTİYOR

Ocak ayı transfer döneminde adı sık sık Spartak Moskova ile anılan Ozan Tufan için Rus ekibinin 32 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia edilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Liverpool, Everton ve Crystal Palace gibi İngiltere Premier Lig ekiplerinin gündeminde yer alıyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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