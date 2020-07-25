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SP’den Gelecek Partisi’ne ziyaret

VAN HABERLERİ  | 25.07.2020 19:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, parti teşkilatı ile birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık’ı ziyaret etti.SP Van İl Başkanı Özay İlhan, İl Başkan Yardımcısı Erdal Kıraç, İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, parti teşkilatı ile birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık’ı ziyaret etti.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan, İl Başkan Yardımcısı Erdal Kıraç, İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan İlhan, “Gelecek Partisi’nin ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık ise Genel Başkanları Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun davetiyle il başkanlığı görevine getirildiğini ifade ederek, Türkiye genelinde teşkilatlanma konusunda ilk 3 il içerisinde olduklarını ve olası bir erken seçime karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.
Ziyaret Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı binasının gezilmesi ile sona erdi.

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