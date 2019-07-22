Spider-Man oyunu resmen para basıyor!

Nisan ayında gelen Avengers Endgame ise 2.7 milyar dolarlık hasılatla kırılmadık rekor bırakmamıştı. Nitekim son olarak geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Spider-Man Far From Home' filmi de şimdiden 900 milyon dolarlık hasılata ulaşmış durumda. Muhtemelen Spider-Man de 1 milyar dolar hasılat barajını rahatlıkla aşacaktır.

Fakat Marvel’ın fırtınalar estirdiği tek yer beyaz perde değil. Zira Comic-Con etkinliğinde açıklanan bilgilere göre, Marvel, oyun sektöründe de para basıyor.

Geçtiğimiz yıl Sony ile el sıkışan Marvel, PlayStation 4’e özel bir Spider-Man oyunu yapılmasına onay vermişti. Eylül 2018’de PS4’e özel olarak satışa sunulan Marvel’s Spider-Man kısa süre içerisinde 9 milyon kopya satarak önemli bir başarıya imza attı. Bu satış rakamıyla birlikte Marvel’s Spider-Man tüm zamanların en çok satan süper kahraman oyunu olmayı da başardı. Daha önce bu unvan 2012 yılında raflardaki yerini alan Batman Arkham City’e aitti.

Sony’den sürpriz Gamescom 2019 hamlesi!

