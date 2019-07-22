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Spider-Man oyunu resmen para basıyor!

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TEKNOLOJİ  | 22.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Şu sıralar beyaz perdede bir Marvel fırtınası estiğini söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Mart ayında vizyona giren Captain Marvel 1.1 milyar dolarlık bir hasılata imza atmıştı.

Spider-Man oyunu resmen para basıyor!

Nisan ayında gelen Avengers Endgame ise 2.7 milyar dolarlık hasılatla kırılmadık rekor bırakmamıştı. Nitekim son olarak geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Spider-Man Far From Home' filmi de şimdiden 900 milyon dolarlık hasılata ulaşmış durumda. Muhtemelen Spider-Man de 1 milyar dolar hasılat barajını rahatlıkla aşacaktır.

Fakat Marvel’ın fırtınalar estirdiği tek yer beyaz perde değil. Zira Comic-Con etkinliğinde açıklanan bilgilere göre, Marvel, oyun sektöründe de para basıyor.

Geçtiğimiz yıl Sony ile el sıkışan Marvel, PlayStation 4’e özel bir Spider-Man oyunu yapılmasına onay vermişti. Eylül 2018’de PS4’e özel olarak satışa sunulan Marvel’s Spider-Man kısa süre içerisinde 9 milyon kopya satarak önemli bir başarıya imza attı. Bu satış rakamıyla birlikte Marvel’s Spider-Man tüm zamanların en çok satan süper kahraman oyunu olmayı da başardı. Daha önce bu unvan 2012 yılında raflardaki yerini alan Batman Arkham City’e aitti.

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Anahtar Kelimeler:
Marvel spider man

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