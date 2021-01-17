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Spil’de sondajla su arayacaklar

17.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkeze yeni su kaynakları kazandırmak için önemli bir proje çalışması yaptıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkeze yeni su kaynakları kazandırmak için önemli bir proje çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Ergün, jeolojik etütlerin ve araştırmaların sonucuna göre Spil Dağı üzerinde sondaj çalışması ile su kaynağı arayacaklarını belirterek, suyun bulunması halinde Manisa merkezinin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılı ilk Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Manisa merkeze yeni su kaynakları kazandırılmasına yönelik yapılacak yatırımları meclis üyeleri ve vatandaşlar ile paylaştı.

“Manisa’nın içme suyu için büyük yatırımlar yapılacak”
Meclis üyelerine ve vatandaşlara MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ergün, “Geçtiğimiz yılda da yeni su kaynaklarına yönelik birçok çalışma yaptık. Allah nasip ederse şimdi de Akpınar ve Ilıca üzerinden 6 bin 400 metrelik yeni bir hattın planlamalarına başladık. Manisa merkezin tamamını kapsayacak 20 bin ve 10 bin tonluk iki adet su deposunun yapılmasını planlıyoruz. Ayrıca, Akpınar ve Ilıca Havzalarındaki su rezervini belirlemek için jeolojik etütlere başladık. Bu çalışmalarımızın ve araştırmalarımızın sonucuna göre Spil Dağı’nın üzerinde sondaj çakımı planlıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer orada sondaj çakabilir ve suyu bulabilirsek, o zaman suyumuzu cazibe ile indireceğiz. İşte o zaman Manisa merkezin 50 yıllık su ihtiyacını karşılarız. Merkezdeki nüfus 750 bine de gelse su sıkıntısı olmaz. Tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza yeterli ve sağlıklı içme suyu temin etmek için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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