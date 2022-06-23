YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. SPK'den Rubenis Tekstil ve Kiler Holding'in halka arzına onay

SPK'den Rubenis Tekstil ve Kiler Holding'in halka arzına onay

23.06.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPK'den Rubenis Tekstil ve Kiler Holding'in halka arzına onay

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ ile Kiler Holding AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Rubenis Tekstil'in hisse başına 12,50 liradan, Kiler Holding'in ise 7,10 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin 57,03 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon liralık, Türkiye Vakıflar Bankası'nın 30 milyar liralık, Türkiye İş Bankası'nın 1,5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansman Fonu'nun 2,5 milyar liralık, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansman Fonu'nun ise 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kurul, HSY Danışmanlık ve Bağımsızlık Denetim AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve bir isme 114 bin 924'er lira idari ceza uygulanmasına karar verdi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ (aracı kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda "usulsüz açığa satış işlemleri yapılmasına imkan tanınması" nedeniyle şirkete 600 bin lira, "usulsüz açığa satış işlemi gerçekleştirilmesi" sebebiyle üç kişiye ise 46 bin 958'er lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist" başladı2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist" başladı
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldıElif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Yeni Andromeda Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.