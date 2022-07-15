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Spor camiası 15 Temmuz'u unutmadı

15.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federasyonlar ve kulüpler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde mesajlar yayımladı

İSTANBUL (AA) - Spor camiası, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde mesajlar yayımladı.

İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla hain darbe girişimini bir kez daha kınayan federasyonlar, kulüpler ve yöneticiler, darbeye karşı durarak hayatını kaybeden şehitleri anarken, gazileri unutmadı.

Mesajlarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan spor camiası, Türkiye'nin dünyaya verdiği kahramanlık ve demokrasi dersine vurgu yaptı.

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