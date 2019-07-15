Spor camiasından '15 Temmuz' mesajları

Futbol ailemiz de, demokrasi mücadelemizde milletimizle birlikte katılmış, devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimizle yaşıt olmaktan gurur duyan Federasyonumuz ve futbol ailesi, demokrasi anlayışla, darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya da devam edecektir.

Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir.

15 Temmuz aynı zamanda, köklü tarihiyle yıkılmaz bir kale olan, hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyen yüce Türk milletinin özgürlük sembolüdür.

15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir.

"15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine tarihi bir tokattır.

Hain FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ülkemiz bundan üç yıl önce; 15 Temmuz 2016 akşamında alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun mesajı şöyle:

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün üçüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Bu ülke milletimize o kara günü yaşatan hainleri asla unutmayacak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını daima gönüllerinde yaşatacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum. Bu uğurda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz."

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Musa Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: