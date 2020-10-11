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Spor dünyasından Azerbaycan’a destek

MALATYA HABERLERİ  | 11.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın topraklarını işgal eden Ermenistan’a yönelik sürdürdüğü mücadeleye, Malatya’da da milli takım antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı sürdürdüğü haklı mücadelesi sürerken, Malatya’da da Vucüt Geliştirme Milli Takım Antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan Bayrakları ile donatarak destek verdi.Baldiş, Türk halkı olarak iki devlet tek millet olan kardeş ülke Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek bu haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyledi.Ermenistan’ın yıllardır Karabağ’ı işgal ettiğini ifade eden milli takım antrenörü Baldiş, tüm Malatyalıların da Azerbaycan bayrağı asarak kardeş ülkeye destek olmasını istedi.

Azerbaycan’ın topraklarını işgal eden Ermenistan’a yönelik sürdürdüğü mücadeleye, Malatya’da da milli takım antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.
Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı sürdürdüğü haklı mücadelesi sürerken, Malatya’da da Vucüt Geliştirme Milli Takım Antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan Bayrakları ile donatarak destek verdi.
Baldiş, Türk halkı olarak iki devlet tek millet olan kardeş ülke Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek bu haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyledi.
Ermenistan’ın yıllardır Karabağ’ı işgal ettiğini ifade eden milli takım antrenörü Baldiş, tüm Malatyalıların da Azerbaycan bayrağı asarak kardeş ülkeye destek olmasını istedi.

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