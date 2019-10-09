Spor dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize, vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle. #TürkMilletiOrdusununYanında." ifadelerine yer verildi.

TBF adına Başkan Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler dilerim. Dualarımız sizinle." mesajını paylaştı.

TVF'nin sosyal medya hesabında şu mesaja yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda muvaffakiyetler dileriz. Dualarımız ve kalplerimiz Mehmetçiklerimizle."

Futbolda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da mesajlarıyla Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Bu kulüplerin yanı sıra Süper Lig ve alt liglerden birçok kulüp ve çok sayıda spor federasyonu paylaştıkları mesajlarla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

