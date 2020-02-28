SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Spor dünyasının ünlü isimleri Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize yönelik rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte o mesajlar...

Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için ünlü sporcular mesaj yayımladı.

Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili spor dünyasının ünlü isimleri ve milli sporcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar şu şekilde:

CENK TOSUN (CRSYTAL PALACE)

Başımız sağolsun. Bu acının tarifi yok.

ADEM BÜYÜK (Galatasaray)

"İçimize düşen ateş dağlar kadar. Başın sağolsun Türkiyem."

KENAN KARAMAN (Fortuna Düsseldorf)

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

CANER ERKİN (Beşiktaş)

"Yaşadığım üzüntünün tarifi yok. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..."

OZAN TUFAN (Fenerbahçe)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

MERİH DEMİRAL (Juventus)

"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!"

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

UĞURCAN ÇAKIR (Trabzonspor)

"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

UMUT NAYİR (Beşiktaş)

"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor.Gerçekten çok acı...Başımız sağolsun..."

İRFAN CAN KAHVECİ (Başakşehir)

Sözün bittiği yerdeyiz. Söylenecek söz bulamıyorum. Kederli ailelere baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

EMRE AKBABA (Galatasaray)

"Milletimizin başı sağolsun."

YUSUF YAZICI (Lille)

"İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun."

ENES ÜNAL (Real Valladolid)

"İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

TAYLAN ANTALYALI (Galatasaray)

"Başımız sağolsun."

ZEKİ ÇELİK (Lille)

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BURAK YILMAZ (Beşiktaş)

"Başımız sağolsun..."

CEDİ OSMAN (Cleveland Cavaliers)

"Hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."

PASCAL NOUMA

"Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm."

GARRY RODRİGUES (Fenerbahçe)

"Yastayız"

ALEX DE SOUZA

"Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye."

MERT HAKAN YANDAŞ (Sivasspor)

"Acımız büyük. Başımız sağolsun"

FURKAN KORKMAZ (Philadelphia 76ers)

Milletimizin başı sağolsun. Kalbim ve dualarım mehmetçiğimizle.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
Kiralık oyuncu transferine kısıtlamaKiralık oyuncu transferine kısıtlama
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozan tufan Yuzuf Yazıcı Merih Demiral Çağlar Söyüncü Uğurcan Çakır Umut Nayir enes ünal Yusuf Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Ünlü futbolcudan yürek yakan mesaj

Ünlü futbolcudan yürek yakan mesaj

'Fatih Terim istifa etmişti'

'Fatih Terim istifa etmişti'

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu burak falan hangi yüzle paylaşıyor başkanlık propagandası yapmadımı bu şahıs? Bu şehitler sizin eseriniz eyy burak, arda, rıdvan mutlumusunuz söyleyin şimdi.
para verip askerlik yapmayanlar ne bilsin askerliği çok ama çok üzücü bunlara sebep olanlar inşallah şehitlerimizin kanında boğulurlar
Öncelikle Şehitlerimize Allah tan rahmet kederli ailelerine ve VATANINI MİLLETİNİ SEVEN TÜRK Vatandaşlarına B aş sağlığı diliyorum ... bu vahim olay diğerleri gibi unutulacak UNUTTURULACAK ağlar paşalar zevki sefada olacak ... ÜNLÜ BÜYÜĞÜMÜZ ATATÜRK YURTTA SULH CİHANDA SULH DEMİŞ AMA.... İKTİDAR BU SÖZÜ YOK SAYIYOR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

Maçlar öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak

TFF'den flaş karar! Şehitlerimiz için...

Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Ünlü futbolcudan yürek yakan mesaj

Mete Kalkavan'ın Kayserispor ve Göztepe maçları

Kalkavan'ın Kayserispor ve Göztepe maçları

FIFA’dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

Kiralık oyuncu transferine kısıtlama

Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

Kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.