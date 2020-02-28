Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için ünlü sporcular mesaj yayımladı.
Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili spor dünyasının ünlü isimleri ve milli sporcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar şu şekilde:
Başımız sağolsun. Bu acının tarifi yok.
"İçimize düşen ateş dağlar kadar. Başın sağolsun Türkiyem."
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
"Yaşadığım üzüntünün tarifi yok. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..."
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."
"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!"
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."
"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor.Gerçekten çok acı...Başımız sağolsun..."
Sözün bittiği yerdeyiz. Söylenecek söz bulamıyorum. Kederli ailelere baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
"Milletimizin başı sağolsun."
"İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun."
"İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."
"Başımız sağolsun."
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
"Başımız sağolsun..."
"Hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."
"Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm."
"Yastayız"
"Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye."
"Acımız büyük. Başımız sağolsun"
Milletimizin başı sağolsun. Kalbim ve dualarım mehmetçiğimizle.
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