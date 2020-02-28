Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili spor dünyasının ünlü isimleri ve milli sporcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar şu şekilde:

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için ünlü sporcular mesaj yayımladı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

UĞURCAN ÇAKIR (Trabzonspor)

"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

UMUT NAYİR (Beşiktaş)

"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor.Gerçekten çok acı...Başımız sağolsun..."

İRFAN CAN KAHVECİ (Başakşehir)

Sözün bittiği yerdeyiz. Söylenecek söz bulamıyorum. Kederli ailelere baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

EMRE AKBABA (Galatasaray)

"Milletimizin başı sağolsun."

YUSUF YAZICI (Lille)

"İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun."

ENES ÜNAL (Real Valladolid)

"İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

TAYLAN ANTALYALI (Galatasaray)

"Başımız sağolsun."

ZEKİ ÇELİK (Lille)

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."