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Spor sayesinde sağlık sorunları düzeldi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaşayan Sevilay Alp, yaşadığı sağlık problemlerinin üstesinden Odunpazarı Belediyesi’nin açtığı pilates atölyesi ile geldi.Sevilay Alp, doğuştan gelen sağlık problemleri yüzünden birçok sıkıntı yaşadı.

Eskişehir’de yaşayan Sevilay Alp, yaşadığı sağlık problemlerinin üstesinden Odunpazarı Belediyesi’nin açtığı pilates atölyesi ile geldi.
Sevilay Alp, doğuştan gelen sağlık problemleri yüzünden birçok sıkıntı yaşadı. Bu sorunlarla başa çıkmak için Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlar için düzenlediği spor atölyelerine katılan Sevilay Alp, doğuştan gelen sağlık problemleri yüzünden birçok sıkıntı yaşadığını söyledi. Alp, aldığı fizik tedaviden istediği sonucu alamayınca, yine doktor tavsiyesi üzerine pilatese başlamaya karar verdiğini anlatarak, “Doktorum, ağrılarım için pilates veya yüzmeye gitmemi önerdi. Özel spor salonlarında bir araştırma yaptım ve ücretleri bana çok yüksek geldi” diyen Alp, Odunpazarı Belediyesi’nin kadınlar için düzenlediği spor atölyelerinden bu sayede haberi olduğunu belirterek, “Belediyemizin, biz kadınlar için tanıdığı imkânlar gerçekten çok iyi” şeklinde konuştu.
Pilates sayesinde skolyozu yendim
Üç yıldan beri belediyenin açtığı spor atölyelerine devam ettiğini söyleyen Alp, “Sırtımda skolyoz başlamıştı. Şu an pilates sayesinde skolyozu da yendim. Hatta belimde de fıtıktan dolayı şiddetli ağrılar vardı. Pilates sayesinde bu ağrılarım da geçti. Sağlık açısından sporun büyük faydasını gördüm” dedi.

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