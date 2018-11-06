Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim

Jota'nın bu kararının arkasındaki neden ise kendince daha fazla ciddiye alınmak istemesi.

Jota'nın bu kararı almasında sağlık sorunları da etkili olmuş.

3 / 15 Çok konuşulacak karar

Jota'nın bu kararı bazıları tarafından olumlu karşılansa da kimileri ise gereksiz olarak yorumladı.