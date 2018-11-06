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Spor spikeri Natalia Jersonsky: Yüzüme baksınlar diye göğüslerimi küçülteceğim

FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Arjantinli spor spikeri 24 yaşındaki Natalia Jersonsky'nn sözleri tartışma yarattı.

Nati Jota, ismiyle tanınan spiker, ameliyatla göğüslerini küçülteceğini açıkladı.

Olay açıklama

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Çok konuşulacak karar

Çok konuşulacak karar
Jota'nın bu kararının arkasındaki neden ise kendince daha fazla ciddiye alınmak istemesi.
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Çok konuşulacak karar

Çok konuşulacak karar
Jota'nın bu kararı almasında sağlık sorunları da etkili olmuş.
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Çok konuşulacak karar

Çok konuşulacak karar
Jota'nın bu kararı bazıları tarafından olumlu karşılansa da kimileri ise gereksiz olarak yorumladı.
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Anahtar Kelimeler:
Natalia Jersonsky Arjantin Nati Jota

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