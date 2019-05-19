Spor Toto 1. Lig'de play-off programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig play-off maç programı belli oldu. 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maç üzerinden yapılacak play-off müsabakalarının programı şöyle:
22 Mayıs Çarşamba:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)
21.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Mayıs Pazar:
16.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
19.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)
Eşleşmelerde rakiplerini eleyen takımlar, finalde Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.
Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri
''Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık''
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Kadınlarda zafer Lyon'un
Şampiyon Saraybosna
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Bundesliga'da şampiyon yine Bayern
UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura
Terim rekorunu geliştirme peşinde
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri
Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı
Görevine son verildi!
Fenerbahçe gol kaçırmada ikinci sırada
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum