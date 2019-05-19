SPOR

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı açıklandı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off etabında oynanacak maçların programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig play-off maç programı belli oldu. 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maç üzerinden yapılacak play-off müsabakalarının programı şöyle:

22 Mayıs Çarşamba:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)

21.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Mayıs Pazar:

16.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

19.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

Eşleşmelerde rakiplerini eleyen takımlar, finalde Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleriİşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Paxiao rekora ortak olduPaxiao rekora ortak oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig play-off

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

G.Saray'dan Ali Palabıyık paylaşımı

G.Saray'dan Ali Palabıyık paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!

1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

Sow yine yaptı! İnanılmaz gol

Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!

Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı açıklandı

İşte 1. Lig'de play-off programı

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri

Altay’ın kralı Paxiao rekora ortak oldu

Paxiao rekora ortak oldu

Ümit Özat lige "Ramazan ayarı" istedi

Ümit Özat lige "Ramazan ayarı" istedi

Adana Demirspor, Ümit Özat ile sözleşme uzattı

Ümit Özat ile yola devam

Balıkesirspor'un 6 puanı silindi

FIFA'dan Türk takımına puan silme cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.