Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off'a kalanlar ve eşleşmeler belli oldu.

60 puanlı Boluspor, ligi 3. sırada tamamladı ve 53 puanla 6. sırada olan Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.

59 puanlı Ümraniyespor 4. olurken, 53 puanla 5. olan Erzurumspor ile eşleşti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Boluspor - Gazişehir Gaziantep

Ümraniyespor - Erzurumspor

PLAY-OFF MAÇLARI TARİHLERİ

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off ilk maçları 11 Mayıs 2018 Cuma, rövanş maçları ise 15 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak. Lig'de final müsabakası ise 19 Mayıs Cumartesi günü, sezon başında ilan edildiği üzere Bursa'da oynanacak.



SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR

11 Mayıs 2018 Cuma

19.00 B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR

21.00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BOLUSPOR

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR

15 Mayıs 2018 Salı

16.00 ÜMRANİYESPOR - B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

20.00 BOLUSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

