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Spor Toto 1. Lig'in en golcüsü Paixao

FUTBOL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Ligde gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alan Altay'ın golcü futbolcusu Paixao, "Gol sayısında bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyon olmak. 19 golde de kalabilirim ama şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in en golcüsü Paixao

Spor Toto 1. Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alan Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, gol sayısında bir hedefinin olmadığını belirterek, "Tek hedefim şampiyon olmak. 19 golde de kalabilirim ama şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir" dedi. Marco Paixao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gollerden daha çok takımının performansına sevindiğini ifade etti.

Takım olarak iyi oynadıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Ligde 10 haftalık bir periyot kaldı. Zor maçlarımız var. Gerçekçi olarak düşünürsek ve lige bu şekilde bakarsak 'play-off'a kalmak kolay değil ama bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"GOL SAYISINDA BİR HEDEFİM YOK"

Paixao, daha önce Polonya Ligi'nde 22 gol attığını, bu sezon 19 gole ulaşmasının kendisi için çok bir şey ifade etmediğini belirtti. Takım olarak çalıştıklarını ve hedeflerinin olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O top bana gelene kadar 10 arkadaşımın çalışması var. Kişisel olarak bir hedef koymaktansa benim hedeflerim başarıya yönelik. Takım olarak play-off'a kalıp, orada şampiyon olmak. O zaman play-off'ların bitimine kadar atabileceğim kadar gol atıp takımı sırtlamak ve şampiyon olmak istiyorum. Gol sayısında bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyon olmak. 19 golde de kalabilirim ama şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir. Takım olarak play-off'ta şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

ALTAY TARAFTARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Paixao, Altay taraftarının kendilerine olan desteği kötü sonuçlarda bile hiç bırakmadığını, taraftarların kendisi gibi sosyal medyayı çok aktif kullandığını dile getirdi. Sosyal medyadan gelen mesajların kendisini motive ettiğini kaydeden Paixao, "Türkiye'ye geldiğim zaman Altay taraftarı beni çok şaşırttı. Onlarla birlikte maçı beraber yaşıyoruz. Onlarsız çok daha zor olur. Atatürk Stadı gibi bir statta her maç onları görmek, o kadar büyük bir statta taraftarı görmek kişisel olarak benim motivasyonumu çok üst noktalara getiriyor." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE EVİMDEYMİŞ GİBİYİM"

Paixao, Türkiye'de ve çok güzel bir şehir olduğunu söylediği İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, İzmir'in yaşadığı Valencia'ya çok benzediğini aktardı. İzmir'de kendisini evimdeymiş gibi hissettiğini kaydeden Paixao, "Türk insanlarıyla birlikte olmak beni çok şaşırttı. Çünkü daha önce Türkiye hakkında bilgim yoktu ama geldikten sonra Türk insanına karşı sempatim ve sevgim oluştu. Daha 1 yılı doldurmadım burada ama hem Altay taraftarına hem İzmir'e hem Türkiye'ye sevgi duyuyorum." diye konuştu.

223 MAÇTA FORMA GİYDİ, 19 GOL

Altay'ın sezon başında Polonya'nın Lechia Gdansk takımından transfer ettiği Marco Paixao, ligin geride kalan bölümünde 23 maçta görev yaptı, 19 gole imza attı. Ligde 11'er kez fileleri havalandıran 3 futbolcunun önünde en fazla gol kaydeden oyuncu konumundaki Portekizli golcü, ligde çıktığı son 7 müsabakada da gol sevinci yaşadı. Marco Paixao, kalan haftalarda 4 gol daha atması halinde 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımındaki 22 gollük performansını geride bırakarak lig kariyerinde en başarılı sezonuna imza atacak.

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Spor Toto 1. Lig Paixao altay

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