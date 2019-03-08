Spor Toto 1. Lig'in en golcüsü Paixao

Spor Toto 1. Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alan Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, gol sayısında bir hedefinin olmadığını belirterek, "Tek hedefim şampiyon olmak. 19 golde de kalabilirim ama şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir" dedi. Marco Paixao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gollerden daha çok takımının performansına sevindiğini ifade etti.

Takım olarak iyi oynadıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Ligde 10 haftalık bir periyot kaldı. Zor maçlarımız var. Gerçekçi olarak düşünürsek ve lige bu şekilde bakarsak 'play-off'a kalmak kolay değil ama bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"GOL SAYISINDA BİR HEDEFİM YOK"

Paixao, daha önce Polonya Ligi'nde 22 gol attığını, bu sezon 19 gole ulaşmasının kendisi için çok bir şey ifade etmediğini belirtti. Takım olarak çalıştıklarını ve hedeflerinin olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O top bana gelene kadar 10 arkadaşımın çalışması var. Kişisel olarak bir hedef koymaktansa benim hedeflerim başarıya yönelik. Takım olarak play-off'a kalıp, orada şampiyon olmak. O zaman play-off'ların bitimine kadar atabileceğim kadar gol atıp takımı sırtlamak ve şampiyon olmak istiyorum. Gol sayısında bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyon olmak. 19 golde de kalabilirim ama şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir. Takım olarak play-off'ta şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."