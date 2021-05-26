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Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından

26.05.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: - "Kazanan Altay oldu. Tebrik ediyorum, başarı diliyorum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Güzel bir akşamdı. Altay-Altınordu müsabakasında kazanan Altay oldu. Tebrik ediyorum, başarı diliyorum. Altınordu da bu anlamda başarılı bir şekilde mücadele etti. Onlara da başarı diliyorum." diye konuştu.

Önümüzdeki sezon taraftarların yeniden tribünlerde olması temennisinde bulunan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Süper Lig olsun diğer liglerimiz olsun ülkemizin diğer branşlardaki yükselişi adına pandemiye rağmen gayret gösterdiler. Sabırla, gayretle, taraftarların teveccühüyle, seyirci alınmamasına rağmen, taraftarlar da takımlarını ekran başında desteklediler. İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla, teknik ekibiyle herkesin yeniden kol kola omuz omuza olduğu bir sezon olsun. Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum, önümüzdeki sezon başarı diliyorum."

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Altay Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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