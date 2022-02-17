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Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

17.02.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yapılacak 26. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak

16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Bülent Birincioğlu

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Türkmen

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: Caner Ak

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu

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