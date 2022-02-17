Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de yapılacak 26. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik
20 Şubat Pazar:
13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Bülent Birincioğlu
21 Şubat Pazartesi:
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Türkmen
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: Caner Ak
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
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