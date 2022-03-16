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Spor Toto 1. Lig'de 30-35. hafta programları yeniden düzenlendi

16.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de 30-35. hafta programları yeniden düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelindeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig'deki maçların bir hafta kaydırılması sonrası, daha önce ilan edilen 30-35. hafta müsabaka programları yeniden düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da başlayacak ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi.

Ramazan Bayramı'na denk gelen 35. hafta maç programında da bazı değişiklikler yapıldı.

Ligde 30-35. hafta maç programları şöyle:

- 30. hafta

1 Nisan Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Stadı henüz belli değil)

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

- 31. hafta

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana)

10 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor-Kocaelispor (Bitci Timsah Park)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

- 32. hafta

15 Nisan Cuma:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Stadı henüz belli değil)

20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- 33. hafta

19 Nisan Salı:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bitci Timsah Park)

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK-Balıkesirspor (Mümin Özkasap)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)

18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor (Menemen İlçe)

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor (Eyüp)

- 34. hafta

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)

24 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)

16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Nisan Pazartesi:

17.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Stadı henüz belli değil)

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- 35. hafta

29 Nisan Cuma:

20.30 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

30 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)

16.00 NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

1 Mayıs Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

20.30 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

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