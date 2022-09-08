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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor

08.09.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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