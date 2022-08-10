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Spor Toto 1. Lig'de 7 ekip sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak

10.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde bu sezon görev yapacak 5 teknik adam, daha önce takımlarının başında Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 takımdan 7'si, sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak.

Adanaspor, Boluspor, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor, Samsunspor ve Tuzlaspor'un yeni sezon öncesinde teknik heyetinde değişikliğe gittiği ligde, diğer 12 ekip ise mevcut teknik kadrolarını korudu.

Adanaspor, Sait Karafırtınalar'ın yerine Mustafa Kaplan'ı, Boluspor da Osman Nuri Işılar'ın yerine Adanaspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar'ı göreve getirdi.

Süper Lig'den düşen ekiplerden Göztepe, geçen sezonun son döneminde görev yapan Serdar Sabuncu'nun yerine Turgay Altay'la anlaştı.

Manisa FK'de Levent Bayraktar'ın yerine Levent Eriş, Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yerine İlker Püren, Samsunspor'da Yücel Uyar'ın yerine Bayram Bektaş ve Tuzlaspor'da da Gökay Kavalcı'nın yerine Cenk Laleci görev yapacak.

- 12 takım aynı teknik direktörle devam ediyor

Geçen sezon sadece 4 takımın aynı teknik direktörle tamamladığı ligde bu sezon 12 ekip teknik heyetinde değişikliğe gitmedi. Bu takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

Altay (Sinan Kaloğlu), Altaş Denizlispor (Mesut Bakkal), Altınordu (Ufuk Kahraman), Ankara Keçiörengücü (Taner Taşkın), Beyçimento Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Bodrumspor (İsmet Taşdemir), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Muzaffer Bilazer), Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Eyüpspor (İbrahim Üzülmez), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), Pendikspor (Osman Özköylü) ve Yeni Malatyaspor (Cihat Arslan).

- 5 teknik adam Süper Lig sevinci yaşadı

Bu sezon yer alan 19 teknik adamdan 5'i daha önce çalıştırdıkları takımların başında Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Geçen sezon play-off etabından Süper Lig vizesi alamayan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 2017-2018'de Çaykur Rizespor'u, 2018-2019'da da Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşıdı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2010-2011'de Orduspor'la, 2011-2012'de de Kasımpaşa ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Bu sezon Manisa FK'de görev yapacak teknik direktör Levent Eriş, daha önce aynı ilin diğer temsilcisi Manisaspor'la 2004-2005'te ve 2008-2009'da Süper Lig'e çıktı.

Geçen sezon Pendikspor'u 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Osman Özköylü, İstanbul temsilcisinin başında 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'da yakaladığı başarıyı tekrarlamak için mücadele edecek.

Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'un başında sezona başlayacak Cihat Arslan ise 2013-2014'te Medipol Başakşehir'i Süper Lig'e taşıdı.

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