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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek

15.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam edecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Altay'ı konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Ligde bu haftanın ardından milli maç arası verilecek.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

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