Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor: Adem Cinek

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu: Can Cengiz

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Onur Özütoprak

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: Burak Pakkan



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz