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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

17.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay

21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen

17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç

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