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Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

10.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde bu sezon mücadele edecek 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de yer aldı - 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, ilk kez bu organizasyonda mücadele edecek

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan, 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak.

Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Manisa FK, Pendikspor, Samsunspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Samsunspor 7, Çaykur Rizespor 6, Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay ile Altaş Denizlispor 4, Boluspor ile Gençlerbirliği 3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, Altınordu ve Yeni Malatyaspor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

- En tecrübelisi Denizlispor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Denizlispor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Ege temsilcisini daha önce ligde 34 kez yer alan Sakaryaspor ile 31 sezonla Adanaspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

- Takımların performansları

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Bodrumspor haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYPuanAdanaspor311044419281344144912291431Altay15514246131137848613846Altınordu30968349281338117910921140Ankara Keçiörengücü8264986898354335362Bandırmaspor288862752653468991004904Boluspor29968391265312125610491341Büyükşehir Belediye Erzurumspor3104482927153114173Çaykur Rizespor2684637521625511229191215Denizlispor351152476309367145611961537Eyüpspor93009786117325374373Gençlerbirliği15466187127152542443560Göztepe2583437320225912009491210Manisa FK13614715454449Pendikspor264241822948290Sakaryaspor341118445308365129711611434Samsunspor2581837623820411667771194Tuzlaspor270271528919796Yeni Malatyaspor310032224694145118

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor bodrumspor futbol 1.lig

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