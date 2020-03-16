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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 22.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.Stat: Ceyhan İlçe StadıHakemler: Ali Artun Özdemir xx, Fahrettin Yılmaz xx, Hasan Bostan xxCeyhanspor: Lokman Atakol xx, Yiğit Kayacı xx, (Yunus Nas x dk.82), Azat Mamuk xx, Murat Çaydemir xx, Fatih Yılmaz x, (Cengiz Argüç Argın x dk.26), Metin Cörten xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Murat Akgül xx, Timur Bayram Özgöz xx, Muhammed Sak xxTalasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Resul Ekrem Turhan xx (Yunus Öztürk x dk.82), Canberk Soykuvvet xx, Recep Daylak xx, Muhammed İbrahim Şahin xx, Burak Öztürk xx, Furkan Özdemir xx, Uğur Gezer xx, (Serkan Demirezen x dk.80), Doğancan Akkaya xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Burak Gezer xxGoller: Muhammed Sak (dk.47 penaltı) (Ceyhanspor), Furkan Özdemir (dk.40 penaltı) (Talasgücü Belediyespor)Sarı Kartlar: Murat Akgül, Başaran Balcı, Yiğit Kayacı, Azat Mamuk (Ceyhanspor), Canberk Soykuvvet, Doğancan Akkaya, Burak Gezer (Talasgücü Belediyespor)

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 22.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Ceyhanspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Ceyhan İlçe Stadı
Hakemler: Ali Artun Özdemir xx, Fahrettin Yılmaz xx, Hasan Bostan xx
Ceyhanspor: Lokman Atakol xx, Yiğit Kayacı xx, (Yunus Nas x dk.82), Azat Mamuk xx, Murat Çaydemir xx, Fatih Yılmaz x, (Cengiz Argüç Argın x dk.26), Metin Cörten xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Murat Akgül xx, Timur Bayram Özgöz xx, Muhammed Sak xx
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Resul Ekrem Turhan xx (Yunus Öztürk x dk.82), Canberk Soykuvvet xx, Recep Daylak xx, Muhammed İbrahim Şahin xx, Burak Öztürk xx, Furkan Özdemir xx, Uğur Gezer xx, (Serkan Demirezen x dk.80), Doğancan Akkaya xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Burak Gezer xx
Goller: Muhammed Sak (dk.47 penaltı) (Ceyhanspor), Furkan Özdemir (dk.40 penaltı) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Murat Akgül, Başaran Balcı, Yiğit Kayacı, Azat Mamuk (Ceyhanspor), Canberk Soykuvvet, Doğancan Akkaya, Burak Gezer (Talasgücü Belediyespor)

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Kocasinan
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Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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