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Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

24.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, 20 kategoride yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Deniz Çilli, AA muhabirine, turnuvaya 64 ilden 939 sporcunun katıldığını söyledi.

Kura çekimleriyle başlayan şampiyonda 3 günde yaklaşık 1800 bireysel müsabakanın yapıldığını dile getiren Çilli, "Turnuvada, kategorilerinde ilk 2'ye giren sporcular, 24-26 Eylül'de Romanya'nın Arat şehrinde yapılacak Balkan Şampiyonası'na gitmek için hak kazanacak. Yani, minikler milli takımımızı buradaki sonuçlarla oluşturacağız. Onlarla Balkan Şampiyonası'na gidip madalya arayacağız." ifadelerini kullandı.

Çilli, 20 kategorideki karşılaşmaların çekişmeli geçtiğini belirterek, "Antrenör arkadaşlarımızın çok iyi hazırlandıkları müsabakalar yaşandı. Buradaki şampiyona, Türkiye Judo Federasyonu'muzun ilerleyen yıllardaki olimpiyat takımımızın temellerini oluşturacak. İnşallah, buradaki geleceğin judocularını Türkiye'de iyi yerlerde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmaların sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları ve sertifikaları, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

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