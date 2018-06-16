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Spor Toto SÜper Lig'de biten transferler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını devam ettirirken, son imza Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. Güney ekibi, Eskişehirspor'dan Hasan Ayaroğlu'na imza attırdı.

İşte Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar atılan imzalar...

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

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Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi başlarken, kulüpler yeni transferlerine art arda imza attırıyor. İşte biten transferler...

Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi başlarken, kulüpler yeni transferlerine art arda imza attırıyor. İşte biten transferler...
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HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
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FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
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SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
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JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
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ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
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BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
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SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
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HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
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ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
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UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
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ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
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ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
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MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Hasan Ayaroğlu

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