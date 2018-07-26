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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Çaykur Rizespor, Kulübü, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Aminu Umar ve Musa Çağıran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada Aminu Umar ve Musa Çağıran'ın Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

İşte Süper Lig'de yapılan transferler...

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 75

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
2 / 75

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
3 / 75

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
4 / 75

FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro

FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
5 / 75

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
6 / 75

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
7 / 75

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 75

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 75

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
10 / 75

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
11 / 75

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
12 / 75

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
13 / 75

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
14 / 75

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
15 / 75

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
16 / 75

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 75

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 75

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 75

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
20 / 75

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 75

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
22 / 75

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
23 / 75

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 75

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
25 / 75

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
26 / 75

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
27 / 75

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 75

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 75

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 75

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 75

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
32 / 75

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
33 / 75

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 75

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 75

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 75

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 75

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 75

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 75

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 75

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 75

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 75

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
43 / 75

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
44 / 75

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 75

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
46 / 75

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
47 / 75

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

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48 / 75

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

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49 / 75

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50 / 75

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60 / 75

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61 / 75

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GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
62 / 75

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63 / 75

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