Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada Aminu Umar ve Musa Çağıran'ın Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
İşte Süper Lig'de yapılan transferler...
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 75
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
2 / 75
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
3 / 75
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
4 / 75
FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
5 / 75
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
6 / 75
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
7 / 75
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 75
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 75
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
10 / 75
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
11 / 75
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
12 / 75
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
13 / 75
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
14 / 75
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
15 / 75
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
16 / 75
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 75
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 75
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 75
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
20 / 75
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 75
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
22 / 75
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
23 / 75
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 75
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
25 / 75
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
26 / 75
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
27 / 75
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 75
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 75
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 75
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 75
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
32 / 75
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
33 / 75
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 75
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 75
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 75
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 75
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 75
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 75
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 75
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 75
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 75
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
43 / 75
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
44 / 75
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 75
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
46 / 75
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
47 / 75
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
48 / 75
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
49 / 75
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
50 / 75
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
51 / 75
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
52 / 75
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
53 / 75
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
54 / 75
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
55 / 75
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
56 / 75
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
57 / 75
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
58 / 75
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
59 / 75
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
60 / 75
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
61 / 75
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
62 / 75
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
63 / 75
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
64 / 75
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
65 / 75
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
66 / 75
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
67 / 75
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
68 / 75
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
69 / 75
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
70 / 75
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
71 / 75
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
72 / 75
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
73 / 75
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
74 / 75
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
75 / 75
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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