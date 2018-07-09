Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

İşte Süper Lig'de tamamlanan transferler...
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
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ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
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RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
15 / 46
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 46
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
17 / 46
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
18 / 46
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
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DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
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SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
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YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
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BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
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DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
25 / 46
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 46
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
27 / 46
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
28 / 46
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
29 / 46
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
30 / 46
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
31 / 46
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
32 / 46
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
33 / 46
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
34 / 46
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
35 / 46
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
36 / 46
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
37 / 46
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
38 / 46
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
39 / 46
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
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SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
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HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
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UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
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ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
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ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
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MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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