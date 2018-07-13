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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Ankaragücü, geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Gençlerbirliği forması giyen Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Süper Lig'de atılan imzalar...

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 55

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
2 / 55

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
3 / 55

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
4 / 55

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
5 / 55

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
6 / 55

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
7 / 55

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 55

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 55

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
10 / 55

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
11 / 55

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
12 / 55

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
13 / 55

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 55

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 55

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 55

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 55

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 55

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 55

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 55

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 55

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 55

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
23 / 55

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
24 / 55

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 55

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
26 / 55

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
27 / 55

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
28 / 55

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
29 / 55

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
30 / 55

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
31 / 55

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
32 / 55

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
33 / 55

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
34 / 55

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 55

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
36 / 55

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
37 / 55

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
38 / 55

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
39 / 55

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
40 / 55

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
41 / 55

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
42 / 55

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
43 / 55

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
44 / 55

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
45 / 55

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
46 / 55

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
47 / 55

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
48 / 55

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
49 / 55

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
50 / 55

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
51 / 55

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
52 / 55

ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
53 / 55

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

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54 / 55

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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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ankaragücü johannes hopf Spor Toto Süper Lig son dakika transfer

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