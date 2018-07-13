Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

İşte Süper Lig'de atılan imzalar...
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 55
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
3 / 55
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
6 / 55
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 55
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
10 / 55
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
11 / 55
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
12 / 55
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
13 / 55
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
14 / 55
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 55
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 55
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 55
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 55
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
19 / 55
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
20 / 55
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 55
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 55
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
23 / 55
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
24 / 55
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 55
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
26 / 55
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
27 / 55
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
28 / 55
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
29 / 55
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
30 / 55
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
31 / 55
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
32 / 55
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
33 / 55
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
34 / 55
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 55
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
36 / 55
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
37 / 55
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
38 / 55
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
39 / 55
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
40 / 55
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
41 / 55
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
42 / 55
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
43 / 55
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
44 / 55
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
45 / 55
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
46 / 55
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
47 / 55
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
48 / 55
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
49 / 55
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
50 / 55
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
51 / 55
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
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ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
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ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
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MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
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DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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