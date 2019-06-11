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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

Konyaspor, bonservisi Udinese’de bulunan eski oyuncusu Riad Bajic’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese’ye satılan Riad Bajic Konyaspor'a geri dönüyor. Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Bajic’in 13 Haziran Perşembe günü Konya’ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Gerdi bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir’de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor’da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Riad Bajic | Udinese > Konyaspor | KİRALIK

Riad Bajic | Udinese > Konyaspor | KİRALIK

Mathieu Valbuena | Fenerbahçe > Olympiakos | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Mathieu Valbuena | Fenerbahçe > Olympiakos | BONSERVİS BEDELİ: Yok

Aziz Behich | PSV > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon euro

Aziz Behich | PSV > Başakşehir | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon euro

Adem Ljajic | Torino > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon euro

Adem Ljajic | Torino > Beşiktaş | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon euro

Caleb Ekuban - Leeds United > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

Caleb Ekuban - Leeds United > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
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Anahtar Kelimeler:
Riad Bajic konyaspor udinese

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