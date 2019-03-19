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Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerde göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısının lideri olacaklarını ifade etmişti. 26. haftası tamamlanan Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ın görev yaptığı Aytemiz Alanyaspor'un da gerisinde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu şu şekilde;

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının puan durumu

18-) AKHİSARSPOR (4 puan)

18-) AKHİSARSPOR (4 puan)

17-) KASIMPAŞA (5 puan)

17-) KASIMPAŞA (5 puan)

16-) GÖZTEPE (5 puan)

16-) GÖZTEPE (5 puan)

15-) ERZURUMSPOR (6 puan)

15-) ERZURUMSPOR (6 puan)

14-) BURSASPOR (7 puan)

14-) BURSASPOR (7 puan)

13-) ANTALYASPOR (8 puan)

13-) ANTALYASPOR (8 puan)

12-) MALATYASPOR (8 puan)

12-) MALATYASPOR (8 puan)

11-) SİVASSPOR (10 puan)

11-) SİVASSPOR (10 puan)

10-) ATİKER KONYASPOR (10 puan)

10-) ATİKER KONYASPOR (10 puan)

9-) ANKARAGÜCÜ (11 puan)

9-) ANKARAGÜCÜ (11 puan)

8-) TRABZONSPOR (14 puan)

8-) TRABZONSPOR (14 puan)

7-) KAYSERİSPOR (14 puan)

7-) KAYSERİSPOR (14 puan)

6-) FENERBAHÇE (15 puan)

6-) FENERBAHÇE (15 puan)

5-) ALANYASPOR (16 puan)

5-) ALANYASPOR (16 puan)

4-) BEŞİKTAŞ (21 puan)

4-) BEŞİKTAŞ (21 puan)

3-) ÇAYKUR RİZESPOR (22 puan)

3-) ÇAYKUR RİZESPOR (22 puan)

2-) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (23 puan)

2-) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (23 puan)

1-) GALATASARAY (23 puan)

1-) GALATASARAY (23 puan)
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