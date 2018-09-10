SPOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk favorileri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk 3 hafta tamamlanırken, şampiyonluk favorileri de açıklandı.

iddaa Risk Yönetimi'nin açıkladığı favorilerde bir sürpriz takım da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk favorileri açıklandı

1 / 8

iddaa Risk Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorilerini belirledi.

iddaa Risk Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorilerini belirledi.
2 / 8

İşte Süper Lig'in şampiyonluk oranları...

İşte Süper Lig'in şampiyonluk oranları...
3 / 8

TRABZONSPOR: 30.00

TRABZONSPOR: 30.00
4 / 8

KASIMPAŞA: 25.00

KASIMPAŞA: 25.00
5 / 8

BAŞAKŞEHİR: 6.00

BAŞAKŞEHİR: 6.00
6 / 8

FENERBAHÇE: 6.00

FENERBAHÇE: 6.00
7 / 8

BEŞİKTAŞ: 2.90

BEŞİKTAŞ: 2.90
8 / 8

GALATASARAY: 2.30

GALATASARAY: 2.30
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu iddaa

En Çok Okunan Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi

Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk favorileri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk favorileri açıklandı

Süper Lig ekipleri transferde tercihlerini yabancıdan yana kullandı

Süper Lig ekipleri transferde tercihlerini yabancıdan yana kullandı

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

Çaykur Rizespor 4 - 2 Giresunspor (Hazırlık maçı)

Çaykur Rizespor 4 - 2 Giresunspor (Hazırlık maçı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.