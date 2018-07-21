Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

İşte tamamlanan transferler...
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
12 / 68
Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
15 / 68
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
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YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
25 / 68
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 68
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 68
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 68
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 68
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 68
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 68
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
33 / 68
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 68
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 68
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
36 / 68
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
37 / 68
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 68
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
39 / 68
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
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DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
42 / 68
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
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SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
44 / 68
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
45 / 68
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
46 / 68
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
47 / 68
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
48 / 68
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
49 / 68
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
50 / 68
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
51 / 68
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
52 / 68
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
53 / 68
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
54 / 68
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
55 / 68
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
56 / 68
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
57 / 68
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
58 / 68
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
59 / 68
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
60 / 68
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
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ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
62 / 68
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
63 / 68
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
64 / 68
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
65 / 68
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
66 / 68
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
67 / 68
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
68 / 68
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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