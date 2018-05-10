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Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Telesrt Mobilya Akhisarspor'un finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması, ligdeki Avrupa kupası hesaplarını da değiştirdi. Teleset Mobilya Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmesiyle ligde 5. olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak.

Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig yarışını da doğrudan etkiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Akhisarspor, Süper Lig'deki 5'incilik yarışını da değiştirdi.

Fenerbahçe ligin ilk 4 sırasında yer aldığından dolayı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazansaydı, ligin 5'incisi de Avrupa Ligi elemelerine katılacaktı. Ancak kupayı Akhisarspor kazandığı için ligi 5'inci sırada tamamlayan takımın Avrupa Ligi'ne katılma şansı kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanlı Trabzonspor ve 48'şer puanlı Göztepe ile Sivasspor beşincilik mücadelesi veriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçmiş olsun bu takımlara,Akhisar ı da tebrik ederiz inşallah avrupa kupalarında da başarılı olurlar
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