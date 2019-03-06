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Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (24. hafta itibari ile)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Deniz Çoban'ın oluşturduğu lig sıralamasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

İşte VAR'sız puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (24. hafta itibari ile)

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

16) RİZESPOR - 25 PUAN

16) RİZESPOR - 25 PUAN

15) FENERBAHÇE - 28 PUAN

15) FENERBAHÇE - 28 PUAN

14) GÖZTEPE - 28 PUAN

14) GÖZTEPE - 28 PUAN

13) ALANYASPOR - 29 PUAN

13) ALANYASPOR - 29 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 31 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 31 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 31 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 31 PUAN

10) ANTALYASPOR - 32 PUAN

10) ANTALYASPOR - 32 PUAN

9) KASIMPAŞA - 32 PUAN

9) KASIMPAŞA - 32 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 33 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 33 PUAN

7) SİVASSPOR - 34 PUAN

7) SİVASSPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 34 PUAN

5) BURSASPOR - 36 PUAN

5) BURSASPOR - 36 PUAN

4) TRABZONSPOR - 38 PUAN

4) TRABZONSPOR - 38 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 38 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 38 PUAN

2) GALATASARAY - 49 PUAN

2) GALATASARAY - 49 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 53 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 53 PUAN
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yıllardır var yoktu var en çok galatasaray 'ın puanını düşürmüş buda demek galatasarayin şampiyonlukları hep bu şekil gelmiş
akbili var la şampiyon yapacaklar
hahaha
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