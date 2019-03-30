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Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (26. hafta itibari ile)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşmeme yarışı tüm hızıyla devam ederken, bu sezon kullanılmaya başlanan VAR sistemiyle birlikte hakem hataları da daha çok konuşulmaya başladı. Eski hakem Deniz Çoban, Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumunu oluşturdu ve ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

  1. hafta itibariyle Süper Lig'de VAR'sız puan durumu şu şekilde;

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (26. hafta itibari ile)

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

15) FENERBAHÇE - 31 PUAN

15) FENERBAHÇE - 31 PUAN

16) RİZESPOR - 31 PUAN

16) RİZESPOR - 31 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 31 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 31 PUAN

13) ALANYASPOR - 32 PUAN

13) ALANYASPOR - 32 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 34 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 34 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 34 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 34 PUAN

10) ANTALYASPOR - 35 PUAN

10) ANTALYASPOR - 35 PUAN

9) KASIMPAŞA - 36 PUAN

9) KASIMPAŞA - 36 PUAN

7) SİVASSPOR - 37 PUAN

7) SİVASSPOR - 37 PUAN

5) BURSASPOR - 38 PUAN

5) BURSASPOR - 38 PUAN

4) TRABZONSPOR - 44 PUAN

4) TRABZONSPOR - 44 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 44 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 44 PUAN

2) GALATASARAY - 53 PUAN

2) GALATASARAY - 53 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 57 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 57 PUAN
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

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