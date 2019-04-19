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Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (28. hafta itibari ile)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.04.2019 22:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu sezon uygulanmaya başlayan VAR sistemiyle birlikte Süper Lig'de de birçok tartışma yaşanırken, eski hakem Deniz Çoban 28. haftalar itibariyle VAR'sız puan durumunu hazırladı ve ortaya ilginç sıralamalar çıktı.

Süper Lig'de 28. hafta itibariyle VAR'sız puan durumu şu şekilde;

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (28. hafta itibari ile)

18) AKHİSARSPOR - 22 PUAN

18) AKHİSARSPOR - 22 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 27 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 27 PUAN

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

15) FENERBAHÇE - 33 PUAN

15) FENERBAHÇE - 33 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 34 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 34 PUAN

16) RİZESPOR - 34 PUAN

16) RİZESPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 35 PUAN

6) KONYASPOR - 35 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 36 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 36 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 37 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 37 PUAN

10) ANTALYASPOR - 38 PUAN

10) ANTALYASPOR - 38 PUAN

13) ALANYASPOR - 38 PUAN

13) ALANYASPOR - 38 PUAN

7) SİVASSPOR - 38 PUAN

7) SİVASSPOR - 38 PUAN

5) BURSASPOR - 38 PUAN

5) BURSASPOR - 38 PUAN

9) KASIMPAŞA - 39 PUAN

9) KASIMPAŞA - 39 PUAN

4) TRABZONSPOR - 50 PUAN

4) TRABZONSPOR - 50 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 50 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 50 PUAN

2) GALATASARAY - 57 PUAN

2) GALATASARAY - 57 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 60 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 60 PUAN
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

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